Стало известно, сколько подопечных псковского зооприюта «Шанс» обрели свой дом в уходящем году

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127 собак забрали из псковского приюта для бездомных животных «Шанс» в 2021 году. При этом 182 собаки поступили в приют. Такие данные приводятся в официальном Instagram-аккаунте организации.

Помимо этого, шесть собак-потеряшек вернулись к своим хозяевам. Согласно статистике, с 2015 года благодаря сотрудникам «Шанса» было отловлено 1507 собак, 851 из них нашла новый дом.

«Ни один год работы "Шанса" мы не могли назвать лёгким, но уходящий 2021-й по трудностям превзошёл все предыдущие. Результат впечатляющий! Ведь для нас это не просто цифры — это количество маленьких, беззащитных, брошенных жизней, которым мы смогли дать шанс на лучшую судьбу», - написали зоозащитники.