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Общество1 января 2022 16:30

Михаил Ведерников остался недоволен поездкой на общественном транспорте

Источник:kp.ru
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Оперативное совещание по вопросу соблюдения массового режима провел 1 января Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба администрации области.

«Проехал по городу, видел автобусы, где большинство пассажиров без масок. «Псковпассажиравтотранс» не выполняет свои обязательства о контроле. Это нужно оперативно исправить», — сообщил Ведерникову и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову.

В связи с этим, глава региона поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.