Крабовидная туманность попала в объектив астронома из Пскова

Крабовидная туманность

Псковский астроном-любитель Владимир Колпаков сфотографировал Крабовидную туманность и туманность Пламя. Снимки размещены в группе любителей астрономии Псковской области.

«Это газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054. Туманность первым наблюдал Джон Бевис в 1731 году. Она стала первым астрономическим объектом, отождествлённым с историческим взрывом сверхновой, записанным китайскими и арабскими астрономами в 1054 году», – рассказал Владимир про Крабовидную туманность.

Помимо этого, в объектив псковского астронома попала также и туманность Пламя или Факел.

Туманность Пламя

«Эмиссионная туманность в созвездии Орион. Находится от нас на расстоянии 900−1500 световых лет», – поделился Владимир Колпаков.