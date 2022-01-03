Минимум случаев заражения COVID-19 с сентября выявили в Псковской области за сутки

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99 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в регионе за прошедшие сутки. Такой суточным прирост оказался минимальным с сентября 2021 года. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За всё время пандемии в Псковской области было зарегистрировано 71 704 случая заражения.

Добавим, выздороветь удалось ещё 58 жителям региона. С марта 2022 года победить болезнь смогли 68 292 человека.

Согласно статистике, 341 тест на выявление ковида провели медики Псковской области за последние 24 часа.