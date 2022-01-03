О гололедице предупреждают синоптики псковичей 3 января

Сегодня, 3 января, на территории Псковской области ожидается небольшой снег и гололедица, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Облачная погода, днем небольшой снег, к ночи переходящий в мокрый и умеренный с сохранением до утра прогнозируют синоптики. Налипание снега станет причиной гололедицы.

Ветер будет дуть с южных направлений умеренно. Температура воздуха днём ожидается от 0 до -5 градусов, ночью будет прохладнее: от -2 до -7.

В Пскове будет холоднее днём: от -2 до -4, ночью теплее: от -4 до -6.