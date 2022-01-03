Признание Псковской области самой читающей в России стало самой популярной новостью за неделю

По данным сервиса «Медиалогия» в декабре 2021 года чаще всего федеральные СМИ цитировали портал «Псковское агентство информации». По итогам месяца на агентство ссылались 1 392 раза. На втором месте оказался его ближайший конкурент с 1 183 сообщениями. Третью строчку рейтинга заняло «Эхо Москвы Псков», которое цитировали 259 раз, следом за ним «МК Псков» – 76 цитат, а замыкает пятерку портал luki.ru - 67 упоминаний.

Самыми цитируемыми материалами по итогам месяца стали: Псковскую область признали одной из самых читающих в России, Оборудование для неонатального скрининга появилось в Псковской области, Рабочие разрушили памятник археологии XV века под Псковом, Старинную часовню в Пскове отодвинут от Ольгинского моста, Более 100 км велодорожек хотят обустроить в Пскове.

«КП-Псков» по итогам декабря цитировали 4 раза. Однако это не помешало войти в первую десятку рейтинга вместе с Интернет-газетой «Псковская правда».