Стало известно, о чем директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова попросила у Деда Мороза

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Директор Псковской филармонии рассказала о вере в Деда Мороза и какое желание она планировала загадать во время боя курантов в новогоднюю ночь.

«На этот раз я попрошу у Деда Мороза душевного спокойствия, попрошу ещё, чтобы всем нам отсыпали доброты. А себе лично… Себе я бы попросила много-много платьев, чтобы мне на все концерты хватало, потому что я уже устала на каждый проект покупать новый наряд», – смеётся Елизавета Барышникова.

Барышникова рассказала, что уже давно не верит в Деда Мороза, но несмонесмотря на это в детстве волшебству всегда было место.

«Конечно, он принесёт мне эту зелёную гусеницу», – верила маленькая Елизавета Барышникова и он обязательно исполнял ее желания, но в какой-то момент «пуф – и всё это закончилось», – признается директор филармонии.

О чем ещё попросили псковские випы у Деда Мороза, читайте на сайте Псковского агентства информации.