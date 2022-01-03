Петарда взорвалась в руках у 11-летнего ребенка в квартире Псковской области

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Вечером 1 января полиция получила сообщение о госпитализации ребенка со взрывной травмой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

По словам родителей, пиротехническое изделие у ребенка оказалось в момент зажигания и выкидывания его в окно.

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области проведет доследственную проверку и планирует раскрыть все обстоятельства случившегося.

«К сожалению, этот случай является поводом ещё раз вернуться к вопросу безопасного использования пиротехнических изделий», — добавили в ведомстве.