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Происшествия3 января 2022 13:05

Петарда взорвалась в руках у 11-летнего ребенка в квартире Псковской области

Источник:kp.ru
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Вечером 1 января полиция получила сообщение о госпитализации ребенка со взрывной травмой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

По словам родителей, пиротехническое изделие у ребенка оказалось в момент зажигания и выкидывания его в окно.

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области проведет доследственную проверку и планирует раскрыть все обстоятельства случившегося.

«К сожалению, этот случай является поводом ещё раз вернуться к вопросу безопасного использования пиротехнических изделий», — добавили в ведомстве.