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Здоровье4 января 2022 5:03

Динамика распространения COVID-19 снизилась за неделю на 20% в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Снижение темпов распространения коронавирусной инфекции в регионе на прошлой неделе составило порядка 20%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Согласно данным главы региона, 77 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали по области за прошедшие сутки. При этом с начала пандемии был зарегистрирован 71 781 случай инфицирования.

68 353 человека выздоровели и выписались из псковских медучреждений, 61 из них – за прошедшие сутки.

718 707 тестов на обнаружение коронавируса обработали в лабораториях Псковской области, 524 из которых – за последние 24 часа.