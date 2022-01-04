Два городских катка закрыли из-за оттепели в Пскове

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Ледовые площадки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» закрылись из-за погодных условий. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте стадиона.

Днём ранее, 4 января, глава администрации Пскова Борис Ёлкин заявил, что вход на каток на стадионе «Машиностроитель» будет свободным, а подсветка, музыка и праздничная атмосфера будут гарантированы. Однако погода внесла свои коррективы.

Напомним, закрытая с сегодняшнего дня площадка для катания в Финском парке впервые открылась 30 декабря 2021 года и уже успела полюбиться жителям и гостям Пскова.

График работы городских катков можно посмотреть здесь.