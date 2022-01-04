Три смерти от осложнений COVID-19 зафиксировал Роспотребнадзор в Псковской области за сутки

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Ещё три человека скончались от последствий коронавируса в регионе. С начала пандемии в Псковской области умерли 1 279 ковид-положительных пациентов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

За минувшие сутки ещё у 77 жителей Псковской области диагностировали COVID-19. Общее число случаев инфицирования достигло 71 781.

По актуальным данным, 68 353 человека победили болезнь и выписались из медучреждений региона, 61 из них – за прошедшие сутки.

Согласно статистике, 524 жителей Псковской области обследовали на наличие коронавируса за последние 24 часа.