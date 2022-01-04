В лесу Ленобласти нашли угнанный передвижной пункт вакцинации

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На смену испортившейся вакцине в Псковской области, пришла новость о похищенном передвижном пункте вакцинации. Злоумышленники действовали профессионально, однако машину все-равно удалось отыскать, но спустя только полтора месяца, пишет «Мегаполисонлайн».

Машину нашли случайно, фургон на базе «Газон Next» был брошен похитителями в 20-ти километрах от города Тихвин. Угнанное авто стояло в лесном массиве с суточным запасом «Спутника V».

Передвижной пункт стоимостью в 4 миллиона рублей в момент похищения был под охраной в гараже Тихвинской межрайонной больницы.

Чтобы скрыться незамеченными, угонщики отключили систему ГЛОНАСС в автомобиле. Таким образом прервав отслеживание своих передвижений.