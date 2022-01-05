Стало известно расписание богослужений Псково-Печерского монастыря в Рождество

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Нас сайте Псково-Печерского монастыря опубликовали расписание богослужений и их трансляций в социальных сетях в Рождество.

2 января

6.30 – исповедь;

6.40 – часы;

7.00 – ранняя литургия в Михайловском храме;

9.30 – исповедь;

9.40 – часы;

10.00 – поздняя литургия в Михайловском храме;

18.00 – богослужение с полилеем в Сретенском храме.

3 января

7.30 – исповедь;

7.40 – часы;

8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;

По окончании: Панихида;

18.00 – Богослужение в Михайловском храме.

4 января

7.30 – исповедь;

7.40 – часы;

8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;

По окончании: Панихида.

18.00 – Богослужение в Михайловском храме.

5 января

7.30 – исповедь;

7.40 – часы;

8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;

По окончании: Панихида.

18.00 – Богослужение в Михайловском храме.

6 января

8.00 – Царские часы и Божественная литургия в Михайловском храме;

18.00 – Святые врата закрываются;

21.30 – Святые врата открываются;

7 января

9.30 – исповедь;

9.40 – часы;

10.00 – Поздняя Литургия в Михайловском храме;

18.00 – Великая вечерня в Михайловском храме;

22.00 –Всенощное бдение и Литургия в Михайловском храме в (Видеотрансляция);

22.00 – Всенощное бдение и Литургия в Сретенском храме.

8 января

8.00 – Утреня, Часы, Божественная литургия в Михайловском храме.

18.00 – Всенощное бдение в Михайловском храме (Видеотрансляция).

В Псково-Печерском монастыре предупреждают, что возможны изменения по времени.