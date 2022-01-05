Стало известно расписание богослужений Псково-Печерского монастыря в Рождество

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Нас сайте Псково-Печерского монастыря опубликовали расписание богослужений и их трансляций в социальных сетях в Рождество.
6.30 – исповедь;
6.40 – часы;
7.00 – ранняя литургия в Михайловском храме;
9.30 – исповедь;
9.40 – часы;
10.00 – поздняя литургия в Михайловском храме;
18.00 – богослужение с полилеем в Сретенском храме.
7.30 – исповедь;
7.40 – часы;
8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;
По окончании: Панихида;
18.00 – Богослужение в Михайловском храме.
7.30 – исповедь;
7.40 – часы;
8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;
По окончании: Панихида.
18.00 – Богослужение в Михайловском храме.
7.30 – исповедь;
7.40 – часы;
8.00 – Божественная литургия в Михайловском храме;
По окончании: Панихида.
18.00 – Богослужение в Михайловском храме.
8.00 – Царские часы и Божественная литургия в Михайловском храме;
18.00 – Святые врата закрываются;
21.30 – Святые врата открываются;
9.30 – исповедь;
9.40 – часы;
10.00 – Поздняя Литургия в Михайловском храме;
18.00 – Великая вечерня в Михайловском храме;
22.00 –Всенощное бдение и Литургия в Михайловском храме в (Видеотрансляция);
22.00 – Всенощное бдение и Литургия в Сретенском храме.
8.00 – Утреня, Часы, Божественная литургия в Михайловском храме.
18.00 – Всенощное бдение в Михайловском храме (Видеотрансляция).
В Псково-Печерском монастыре предупреждают, что возможны изменения по времени.