Ещё 7 человек скончались из-за коронавируса в Псковской области

Вновь в Псковской области зафиксированы смертельные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии уже 1 286 псковичей умерли из-за COVID-19. Ещё 71 859 человек переболели коронавирусом. Только за последние сутки заразилась ещё 78 человек.

58 псковичей за сутки успешно закрыли больничный, всего 68 411 переболели коронавирусом в Псковской области за два года.

На данный момент проведено 719845 исследований за сутки лаборатории региона обработали 1138 теста.