Борьбу с гололедом ужесточат в Псковской области

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Глава региона Михаил Ведерников дал указание уделить особое внимание борьбе с гололёдом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что из-за околонулевых температур на дорогах формируется гололёд.

«Поэтому особое внимание поручил уделить противогололёдной обработке дорог и уборке снега», - заявил Михаил Ведерников.

Отметим, ранее сообщалось о попавшем в ДТП из-за скользкой дороги туристическом автобусе.

Кроме того, глава региона анонсировал усиление контроля над соблюдением масочного режима в автобусах.

«Все необходимые поручения руководителям автотранспортных предприятий уже дал», - заявил глава региона.