Борьбу с гололедом ужесточат в Псковской области

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Глава региона Михаил Ведерников дал указание уделить особое внимание борьбе с гололёдом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Губернатор отметил, что из-за околонулевых температур на дорогах формируется гололёд.
«Поэтому особое внимание поручил уделить противогололёдной обработке дорог и уборке снега», - заявил Михаил Ведерников.
Отметим, ранее сообщалось о попавшем в ДТП из-за скользкой дороги туристическом автобусе.
Кроме того, глава региона анонсировал усиление контроля над соблюдением масочного режима в автобусах.
«Все необходимые поручения руководителям автотранспортных предприятий уже дал», - заявил глава региона.