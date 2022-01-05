Домашних собак оставили привязанными к забору на холоде в Пскове

Фото: «Зоозащита»

Собак, привязанных к забору, обнаружили горожане в Лепешах на улице Транспортной, 12. Об этом написала местная жительница в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Похожи на породистых, но худые», - сообщает жительница Пскова.

Как говорит псковичка, шансов выжить на такой погоде у домашних гладкошерстных собак нет.

«Может быть, найдётся у кого-то уголок для этих бедняг... », - надеется женщина.

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