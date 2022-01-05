Облачное небо и мокрый снег обещают псковичам в Рождественский сочельник

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Завтра, 6 января, на территории региона ожидается облачная погода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По прогнозам синоптиков, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможно его налипание на провода.

На дорогах жителям региона следует быть предельно аккуратными – образуется гололедица.

Столбики термометров в Псковской области 6 января покажут -3…+2 градуса.

По данным метеорологов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.