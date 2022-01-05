16-летняя жительница Себежа признана самой красивой девочкой России

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Подведены итоги конкурса «Самая красивая девочка России» сезона 2021. Победительницей стала 16-летняя жительница деревни Кицково Себежского района Светлана Мелихова. Девушка учится в Идрицкой средней школе, сообщает районная газета «Призыв».

«Меня зовут Светлана, приветствую всех! Надеюсь на тёплый приём и успех! О себе расскажу объективно – весела и во всем позитивна. Учусь в 11 классе, кем хочу стать, ещё не определилась. Хочу быть всегда под номером первым, чтоб младшему брату во всем быть примером. Занимаюсь вокалом, состою в вокально-инструментальном ансамбле своей школы, часто выступаю на концертах», – рассказала в своей анкете Светлана.

Девочка заняла первое место в возрастной категории 16 лет, опередив 50 105 конкурсантов из разных уголков страны. Финал конкурса прошел 31 декабря.