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Здоровье6 января 2022 8:30

Менее 100 случаев заражения COVID-19 выявляют в Псковской области четвёртые сутки подряд

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё 78 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Показатель ниже ста держится уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По данным губернатора, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 71 937 случаев инфицирования.

68 452 человека закрыли больничные в связи с выздоровлением, 41 из них – за прошедшие сутки.

Согласно статистике, 720 566 тестов на выявление коронавируса провели псковские медики с марта 2020 года.