Шесть человек, в том числе дети, пострадали в масштабном ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель

Фото: «Псковская сводка»

Автоавария случилась на 240-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель, вблизи деревни Катежно в Стругокрасненском районе, пишет «Псковская сводка».

Как рассказали очевидцы, ехавшая из Пскова в Санкт-Петербург водитель машины Geely не справилась с управлением. Это привело к столкновению с Volvo, после чего иномарка Geely улетела в кювет.

Фото: «Псковская сводка»

Предварительно, в аварии пострадали водитель автомобиля Geely и его пассажиры – женщина и двое детей четырёх лет. Кроме того, находившиеся в Volvo водитель и девочка-пассажирка также получили травмы.

Известно, что двое детей уже госпитализированы. Остальные участники автоаварии осматриваются врачами на месте случившегося.

Дорожные работники, сотрудники ДПС, МЧС и врачи скорой помощи работают на месте ДТП.

Фото: «Псковская сводка»

Детали случившегося ещё выясняются.