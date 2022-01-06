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Здоровье6 января 2022 10:07

Жизни ещё восьми жителей Псковской области забрал COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Восемь смертей от коронавируса зафиксировали в регионе за прошедшие сутки. Общее число летальных исходов достигло 1 294. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

При этом ещё 78 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области. За всё время пандемии этот диагноз был поставлен 71 937 пациентам.

Вылечиться удалось ещё 41 жителю региона. С марта 2020 года победить болезнь смогли 68 452 человека в Псковской области.

Добавим, 721 тест на обнаружение коронавируса провели псковские медики за последние 24 часа.