Новую рождественскую фотозону организовали в Пскове

Фото: сайт ПАИ

Зона для праздничной фотосъемки появилась на привокзальной площади около входа в здание вокзала в Пскове. Об этом сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Как рассказали в организации, фотозону организовали к визиту Деда Мороза в Псков.

«Для создания праздничной атмосферы предлагаем сделать памятные снимки в фотозоне ТИЦ Псковской области. Не забудьте отметить нас в социальных сетях. Давайте творить волшебство вместе! Всем сказочного дня и чудесных выходных», – пожелали сотрудники псковского ТИЦ.

Напомним, «Поезд Деда Мороза» остановится в Пскове 6 января с 13:00 до 18:00.