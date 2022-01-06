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Общество6 января 2022 13:04

Поезд Деда Мороза прибыл в Псков

Источник:kp.ru
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Резиденция Деда Мороза на поезде прибыла в Псков. Сообщает редакция «Комсомольской правды в Пскове».

Поезд Деда Мороза прибыл в регион 6 января в 13:00. Однако билеты были раскуплены псковичами ещё в конце ноября прошлого года.

В поезде гостей встретит настоящий Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда из Великого Устюга. Каждый вагон представляет собой часть большой резиденции волшебника: салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка с сувенирами.

Для посетителей вокзала также будет проведена развлекательная праздничная программа. Сказочный поезд пробудет здесь до 18:00.

Поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря и отправился поздравить детей в 37 городах России.