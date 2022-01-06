Морозную ночь прогнозируют синоптики в Псковской области

Ночью 7 января температура воздуха в Псковской области опустится до -12 градусов. Из-за резких перепадов температуры, водителей предупреждают о гололедице. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, температура воздуха предстоящей ночью будет держаться в пределах от -7 до -12 градусов. Днем будет значительно теплее – от -2 до -7.

Ветер будет дуть с серверо-западных и западных направлений с высокой скоростью: от 8 до 13 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы.