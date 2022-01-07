Глыба льда упала на домашнего пса в Пскове

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Страшной историей поделился пскович в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «Вконтакте».

Горожанин рассказал, что 5 января повёл свою собаку в ветеринарную клинику по адресу Рижский проспект, 29/31.

После того как прививка была сделана, мужчина с питомцем вышел из ветеринарной клиники в сторону дома. В этот момент с крыши здания глыба льда упала на собаку, выбив его из рук хозяина.

Пскович рассказал, что медперсонал оперативно среагировал на случившееся и сразу прооперировал пострадавшего пса. За проделанную работу хозяин Джека выразил благодарность ветеринарам.

Жизнь щенку спасли, однако теперь он лишился одного глаза.

Мужчина сообщил, что с крыши упал не весь лёд и он по-прежнему несёт смертельную опасность для горожан и, как оказалось, животных.

Мужчина добавил, что сотрудники управляющей компании «Пароменское» посоветовали обратиться по данному вопросу после праздников.

«Джек – это не просто собака, жена хотела собаку 35 лет, сын загадал собаку на Новый Год вместо телефона! Я обещал ему медали на выставках...», - поделился пскович.

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