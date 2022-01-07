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Спорт7 января 2022 16:36

Какую одежду приобрести для похода в спортзал, рассказала псковский эксперт

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фитнес-тренер Александра Ягодка из Пскова заявила, что главный критерий хорошей формы – удобство, пишет «АиФ-Псков».

По её словам, людям с лишним весом не рекомендуется останавливаться на утягивающей одежде, так как в ней будет тяжело активно двигаться и, кроме того, дышать. Эксперт рекомендует отдать предпочтение спортивным штанам или лосинам, свободным футболкам или топам – словом, той одежде, в которой будет комфортно. Кроссовки, в свою очередь, позволят удержать стопу.

Фитнес-тренер также добавила, что заниматься в носках нежелательно, потому что так нарушается контроль собственных движений.