Как бегать, чтобы похудеть, рассказала псковский фитнес-тренер

.

Фитнес-тренер из Пскова Александра Ягодка рассказала, каких правил следует придерживаться во время бега, чтобы похудеть, пишет «АиФ-Псков».

По её словам, при правильном подходе бег – эффектный метод для похудения.

Как рассказала эксперт, на первых этапах возможно чередование ходьбы и бега. Уже позднее следует увеличивать время бега, а в конечном итоге и вовсе перейти исключительно на него. По рекомендациям Александры, минимальное время бега должно составлять 30 минут. Лишь в этом случае будет запущен процесс жиросжигания.

«По мнению многих, бегом заниматься проще, чем ходить в фитнес-зал. Ничего покупать не надо: вышел и побежал. Но здесь обязательно тоже уметь правильно бегать», - подытожила тренер.