Без вести пропавшего 12-летнего мальчика нашли в Плюсском районе

Фото из Instagram-аккаунта Следственного комитета РФ по Псковской области

В воскресенье, 9 января, в полицию поступило сообщение о пропаже ребенка в Плюсском районе. Мальчик 12-ти лет убежал из дома после ссоры с родственниками, сообщает Следственный комитет РФ по Псковской области в своем Instagram.

Мальчик из Пскова находился на новогодних каникулах в Плюсском районе, когда вечером 8 января в доме поссорились, он ушел из дома. С того момента местонахождение ребенка было неизвестным.

На поиски ребенка отправились полицейские, следователи и представители общественности. Сотрудники следственного комитета провели доследственную проверку информации и приступили к выяснению обстоятельств исчезновения несовершеннолетнего псковича.

Ребенка обнаружили с общими признаками переохлаждения в коровнике этого же населенного пункта. Он прятался в сене. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.

Следователи проведут проверку, после чего будет принято процессуальное решение.