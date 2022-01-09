Псковичей приглашают на две вакантные должности в УМВД России

УМВД России по Пскову сообщило об открытии двух вакансий. Горожане могут претендовать на должность полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

На должности приглашаются псковичи до 35 лет с образованием не ниже среднего и крепким здоровьем. Преимущество будет у отслуживших в армии кандидатов.

Отмечается, что зарплата соискателю составит более 24 тысяч рублей. Он получит 40-дневный отпуск и возможность бесплатно получить высшее образование в учебных заведениях МВД России и проходить медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

Откликнуться можно по телефонам 59-38-21 и 59-38-47, а также лично, обратившись в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции по адресу: ул. Новгородская, д. 7, кб. 32.