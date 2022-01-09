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Общество9 января 2022 20:58

Вопрос о переносе главной ёлки Пскова обсудит глава города в интервью с «Псковским телеграмом Online»

Источник:kp.ru
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В первом выпуске видеопроекта «Псковский телеграм Online» в 2022 году гостями станут глава города Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. В понедельник, 10 января, в 9:00 мск они проведут итоги новогодних праздников и расскажут, что ждёт псковичей в наступившем году.

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев планируют расспросить гостей, как Псков пережил зимние каникулы? Какие точки притяжения появились за это время? Планируется ли возвращаться к вопросу переноса центральной ёлки? Удалась ли рождественская ярмарка? Какой приток гостей притерпеда Псковская область? Откуда приезжали гости? Какие прогнозы строят вокруг туриндустрии на 2022 год?

Посмотреть выпуск можно на сайте Псковского агентства информации уже завтра в 9:00.