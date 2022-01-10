На 30% замедлилась динамика распространения COVID-19 в Псковской области за неделю

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Снижение темпов распространения заболеваемости коронавирусом в регионе на прошлой неделе составило порядка 30%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Еще у 75 человек подтвердился COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 72 243.

68 571 житель региона выздоровел и выписался из псковских медучреждений, 26 из них – за последние 24 часа.

Согласно статистике, 852 теста на выявление коронавируса провели в Псковской области за прошедшие сутки.