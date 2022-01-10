Выбрать дату демонтажа новогодних украшений Пскова предложили горожанам

Фото: Instagram Бориса Елкина

Принять решение о том, когда убирать новогодние уличные конструкции и световые элементы, предложил псковичам глава городской администрации Борис Ёлкин. Голосование чиновник разместил 9 января на своей странице в Instagram.

Так, псковичи могут выбрать одну из предложенных дат для демонтажа: 20 или 31 января.

По актуальным данным, за 31 января проголосовали 80% респондентов, за 20 января – оставшиеся 20%.

Напомним, в прошлом году новогодние украшения с улиц города начали убирать уже 18 января.

Ранее также сообщалось, что в 2022 году часть украшений Пскова демонтировать не будут, а оставят на постоянную основу. Кроме того, на украшения к 2022 году Пскову и Великим Лукам было выделено по 10 млн рублей.