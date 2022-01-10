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Общество10 января 2022 8:00

Стало известно, когда начнётся демонтаж новогодних украшений в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Сегодня, 10 января, глава администрации Пскова Борис Ёлкин рассказал, когда в городе начнут убирать новогодние украшения. Об этом заявил глава администрации Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online», пишет ПАИ.

По результатам голосования было принято решение начать демонтаж 31 января. За эту дату проголосовало 79% опрошенных. В это время 21% предпочли бы разобрать украшения уже 21 января.

Напомним, по 10 млн рублей получили Псков и Великие Луки на украшения к Новому году.