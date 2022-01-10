Названа ближайшая короткая неделя в 2022 году

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Ближайшей короткой рабочей неделей для россиян, в том числе псковичей, станет период с 21 по 25 февраля.

23 февраля, День защитника Отечества, официально будет выходным днём, а длину рабочего 22 февраля сократят на один час.

Следующие дополнительные выходные ожидают псковичей, как и всю страну, с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник). При этом 5 марта, суббота, станет хоть и сокращённым на час, но рабочим днём.

В апреле и мае выходными днями назначены дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

День России, в свою очередь, подарит жителям страны ещё три выходных: с 11 по 13 июня. Дни с 4 по 6 ноября также объявлены праздничными в связи с Днём народного Единства. При этом 3 ноября рабочий день закончится на час раньше.