Стало известно самое цитируемое СМИ минувшей недели

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По итогам минувшей недели (с 3 по 9 января) самым цитируемым СМИ региона стал портал «luki.ru» с ИЦ 1,02 (7 цитат). Согласно сервису «Медиалогия», первое место в рейтинге ему принесла новость о сбитом велосипедисте в Печорском районе. Это сообщение портал взял у Псковского агентства информации. «Фонтанка.ру» перепечатала новость со ссылкой на luki.ru, подарив порталу отрыв от постоянных лидеров рейтинга – ПАИ, которое в этот раз стало вторым с показателем ИЦ 0,71 (72 цитаты).

На третьей строчке расположилась Псковская лента новостей с ИЦ 0,71 (67 цитат). «АиФ Псков» стал четвертым (ИЦ 0,14, 13 цитат) и замыкает пятерку «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,07, 2 цитаты).

Самыми цитируемыми новостями ПАИ стали: Туристический автобус попал в ДТП на скользкой дороге под Псковом, Материнский капитал в РФ будет проиндексирован по уровню фактической инфляции в 2022 году, Вопрос о переносе главной елки Пскова обсудит глава города в интервью с "Псковским телеграмом Online", Признание Псковской области самой читающей в России стало самой популярной новостью за неделю и В сеть попали кадры с великолучанами, которые надругались над Луки-Парком.

Добавим, что Псковские СМИ цитировал такие издания, как «Фонтанка.ру», «Комсомольская правда», «Деловой Петербург» и др.