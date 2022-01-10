«Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург будут отправляться чаще

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И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов заявил, что частоту рейсов скоростного поезда «Ласточка» от Пскова до Санкт-Петербурга планируется увеличить, пишет ПАИ.

Идея будет реализована после покупки нового комбинированного локомотива, благодаря которому удастся сэкономить время в Луге на присоединении к электрифицированным железнодорожным линиям.

На сегодняшний день из-за отсутствия электрифицированных путей на участке Псков – Луга «Ласточка» ходит с использованием тепловозной тяги. А уже от Луги до Санкт-Петербурга поезд едет по электрифицированному участку с контактным проводом.

Благодаря комбинированному локомотиву время в пути может сократиться на 30-15 минут. Помимо этого, будет возможно добавление как минимум одного дополнительного рейса.