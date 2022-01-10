Новые архитектурные формы появятся в Пскове в парке имени Юрия Гагарина

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Глава администрации города Пскова анонсировал строительство новых тематических архитектурных форм в парке имени Юрия Гагарина. Об этом Борис Елкин сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Кроме парка Юрия Гагарина, преобразится и сквер на Сиреневом бульваре.

«Здесь хотим провести эксперимент с посадкой луговых трав вместо газонных», - напомнил Борис Елкин.

Ещё 22 дорожных объекта обудут обновлены в 2022 году. Улучшится уличное освещение в микрорайоне Паневик, на Железнодорожной улице и участке Крестовского шоссе.

«В праздники поступали жалобы на уборку города от снега и обработку тротуаров и парков противогололедными материалами. Поручил усилить контроль над подрядчиками и продолжить претензионную работу. Кроме того, будет отрегулирована работа новых светофоров в городе», – заключил Елкин.