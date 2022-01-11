Сильные морозы обещают жителям Псковской области 11 января

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Сегодня, 11 января, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На дорогах следует быть аккуратнее - по-прежнему гололедица.

Переменный ветер 11 января будет дуть слабо.

Температура по области днём будет держаться в пределах -10...-15, ночью -22...-27.

В Пскове столбики термометров днем покажут -11...-13, ночью -24...-26.

В Великих Луках будет на пару градусов выше: днем -10...-12, ночью -22...-24.