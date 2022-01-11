Псковичам рассказали, когда прекратит работу парк световых фигур «Лукоморье»

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До 30 января жители и гости Пскова могут посетить парк световых фигур «Лукоморье». Об этом сообщили в Комитете по культуре Псковской области, пишет ПАИ.

Напомним, парк находится в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. Посмотреть на впервые установленные в Пскове фигуры можно каждый день. Кроме того, с 18:00 до 22:00 для посетителей будет звучать уникальный аудиоспектакль, представляющий собой отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Помимо этого, псковичи могут сделать памятные фотографии с фигурами персонажей русских народных сказок – Лешим, Кощеем Бессмертным, витязем, избушкой на курьих ножках и зеркальными фигурами.