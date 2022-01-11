Стало известно, сколько получает заведующий аптекой в Пскове

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Предложения работодателей и ожидания кандидатов на должность «Заведующий аптекой» в декабре 2021 года проанализировал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пишет ПАИ.

Выяснилось, что фармацевты с высшим образованием по специальности и опытом работы заведующим аптекой от 2 лет могут зарабатывать до 110 тысяч в Пскове.

В это время в Москве зарплата такого специалиста достигает 200 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 180 тысяч рублей, а во Владивостоке — 150 тысяч рублей.

Зарплату от 33 до 40 тысяч рублей обещают фармацевту со средним образованием, знанием ассортимента лекарств, умением работать с кассой, знающему основы товарного учета и действующих приказов, а также правила розничной торговли.

Кроме того, будущему сотруднику необходимо наличие действующего сертификата специалиста и медицинской книжки. Псковичам также сообщили, что для зарплаты до 40 тысяч кандидату, как правило, необходим опыт работы фармацевтом или провизором от 3 лет.

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