Врач из Пскова рассказала, эффективна ли вакцина «Спутник V» против штамма «омикрон»

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И. о. заведующего 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы врач-педиатр Диана Бикмуллина заявила, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» остаётся высокой, пишет «Псковская правда».

Медэксперт пояснила, что из-за мутаций, найденных в спайк-белке COVID-19, появились опасения о том, что введение вакцины не защитит от вируса.

«Это белок-шип, с помощью которого вирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины», – разъяснила Диана Бикмуллина.

Врач добавила, что на сегодняшний день в Роскомнадзоре уверяют, что все отечественные вакцины способны защитить от штамма «омикрон».

«Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся как к прогностически благополучным», - заявила медик.