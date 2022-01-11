Александр Нестерук: омикрон-штамм может быть завезён в Псковскую область петербуржцами

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что в регионе два десятка псковичей подозреваются в заражении новым омикрон-штаммом коронавируса. Кроме того, врач выдвинул предположение, откуда в регион мог попасть этот вирус.

В бесе с корреспондентом ПАИ Нестерук отметил, что 10 января в северную столицу были направлены 21 тест, взятый у жителей Псковской области. Сложное течение коронавируса может являться признаками завезенного омикрон-штамма во время новогодних каникул.

«Вполне возможно, что омикрон-штамм уже завезён в Псковскую область петербуржцами», – заявил главный санитарный врач.

Ранее председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова сообщала, что в новогодние праздники город был переполнен гостями (Подробности)