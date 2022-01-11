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Общество11 января 2022 9:13

Сервис «Запись к врачу» вновь заработает в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
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С 11 января сервис «Запись к врачу» станет вновь доступным для псковичей. Об этом сообщили сотрудники регионального комитета по здравоохранению, консультируя псковичку в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Система только начинает работать. Следите за наполнением сайта и расписанием работы врачей или запишитесь к врачу по телефону регистратуры», – сообщили в комитете.

До этого псковичи массово жаловались на технические сбои в работе сервиса. Недовольство горожане высказывали как на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, так и в социальных сетях.

По рассказам псковичей, после выбора медучреждения на сайте появлялась надпись «нет доступных специалистов». Как заявили специалисты, причиной неполадок в работе сайта стала перенастройка информационной системы портала.