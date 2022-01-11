Ещё четыре ковид-положительных пациента скончались в Псковской области

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Четыре новых смерти от осложнений коронавируса зарегистрировали в регионе за сутки. Общее число летальных исходов достигло 1 322. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, ещё 79 человек заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 72 322 жителям региона.

68 600 человек победили болезнь и выписались из псковских медучреждений, 29 из них – за последние 24 часа.

Согласно статистике, 1 006 тестов на обнаружение коронавируса провели медики региона за прошедшие сутки.