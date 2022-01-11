В Дно не могут залить каток из-за велосипедистов и экстремалов

Фото: сайт ПАИ

Директор МУП «Дновский районный рынок» Владимир Кучмистов рассказал, почему в городе нет катка. Об этом пишет районная газета «Дновец».

Как заявляет Кучмистов, владелец хоккейной коробки на стадионе «Локомотив», залить каток не позволяет погода и «нерадивые дновцы».

Прежде всего, оттепели, начавшиеся с декабря, не дают возможность сделать из хоккейной коробки полноценный каток.

«К тому же то и дело кто-то катается по свежезалитой площадке, пока никто не видит: одни - на коньках, а другие - даже на велосипеде! Приходится снова и снова заливать, чтобы убрать все неровности и трещины», - рассказал Владимир Кучмистов.

Он также выразил надежду, что грядущие морозы позволят залить каток к концу этой недели.

Помимо самой ледовой площадки, в перспективе для местных жителей будет организован прокат коньков.