Морозы под 30 градусов прогнозируют жителям Псковской области грядущей ночью

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В среду, 12 января, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По прогнозам специалистов, на дорогах по-прежнему будет скользко.

Ночью и утром местами возможен туман, рассказали синоптики.

Южный ветер 12 января будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха на территории региона составит ночью -27…-22 градуса, днем -15…-10 градусов.

По прогнозам метеорологов, атмосферное давление ожидается выше нормы.