Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 12:13

Морозы под 30 градусов прогнозируют жителям Псковской области грядущей ночью

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В среду, 12 января, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По прогнозам специалистов, на дорогах по-прежнему будет скользко.

Ночью и утром местами возможен туман, рассказали синоптики.

Южный ветер 12 января будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха на территории региона составит ночью -27…-22 градуса, днем -15…-10 градусов.

По прогнозам метеорологов, атмосферное давление ожидается выше нормы.