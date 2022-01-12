В Пскове решили проблему скопления новогодних елок, выброшенных на контейнерные площадки

Новогодние ели, вынесенные на контейнерные площадки Пскова не будут копиться и лежать – их вывезут бесплатно с помощью спецтехники, сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Хвоя, которая использовалась псковичами для украшения в новогодние праздники относится к крупногабаритным отходам. Ранее было необходимо сообщать в «Экопром» о необходимости вывоза такого мусора и платить за работу.

В этом году «Экопром» сам займется вывозом елок с помощью спецтехники с самопогрузкой. Для этого псковичам не нужно будет платить. Достаточно вынести крупногабаритный мусор на контейнерную площадку, предназначенную именно для него или положить около контейнеров.

В контейнеры для ТКО выбрасывать деревья запрещается. По словам предприятия, неверно распределенные отходы затрудняют вывоз мусора и приводят к поломке техники.