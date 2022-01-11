Зоозащитники просят псковичей помочь подготовить приютских собак к грядущим морозам

Фото: «Зоозащита»

Разложить сено для обогрева собак по будкам перед 30-градусными морозами просят сотрудники «Лесопилки» неравнодушных псковичей. Об этом сообщается в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

По словам зоозащитников, сделать это необходимо, пока сено свежее и греет, «как шуба».

Фото: «Зоозащита»

«Мы физически не успеваем всем положить охапку сена. На смене 2 женщины и старенький мужчина. Остальные на основных работах», - пишут в группе.

По словам волонтёров, перед наступлением морозов нужно не только разложить сено по будкам, но и надеть на животных комбинезоны, завести гладкошерстных в подготовленный вольер, где находится инфракрасный обогреватель. Эта работа, пишут сотрудники приюта, продлится до ночи.

«ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ просим помочь согреть собак!», - обратились к горожанам зоозащитники.