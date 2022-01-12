Перепады температур прогнозируют синоптики в Псковской области 12 января

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Сегодня, 12 января, на территории региона ожидается облачная, днем с прояснениями погода. По северу области пройдет небольшой снег, к утру переходящий в мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На дорогах местами вновь образуется гололедица.

По прогнозам синоптиков, южный ветер 12 января будет дуть умеренно.

Температура воздуха по области будет держаться в пределах -6...-11 градусов, местами до -14. К утру ожидается потепление до 0...-5.

Псковичам обещают небольшой снег ночью, к утру переходящий в мокрый снег. Столбики термометров горожан 12 января покажут -7...-9. При этом к утру ожидается оттепель до нуля градусов.

В Великих Луках ночью пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит -11...-13 градусов, а к утру повысится до -3...-5.