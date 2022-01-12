Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове закроют раньше обещанного срока

Фото: Комитет по культуре Псковской области

Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове закроется раньше на три дня. Об этом написали на сайте Комитета по культуре Псковской области.

Напомним, вчера сообщалось о прекращении работы парка 30 января, а теперь последним днём работы назначено 27 января.

Парк находится в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. Посмотреть на впервые установленные в Пскове фигуры можно каждый день.

Кроме того, с 18:00 до 22:00 для посетителей звучит уникальный аудиоспектакль, представляющий собой отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Помимо этого, в парке псковичи могут сделать памятные фотографии с фигурами персонажей русских народных сказок – Лешим, Кощеем Бессмертным, витязем, избушкой на курьих ножках и зеркальными фигурами.